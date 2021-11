Forlì e la città di Tiro si incontrano in videoconferenza per il progetto di solidarietà in Libano

Incontro di cooperazione tra Forlì e la città libanese di Tiro. Si è svolto venerdì mattina alla presenza del Sindaco Gian Luca Zattini, dell'assessore al Welfare Rosaria Tassinari e della Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni, un incontro virtuale tra la municipalità di Forlì e quella libanese di Tiro rappresentata per l’occasione dal Sindaco e Presidente dell'Unione delle Municipalità della provincia di Tiro che conta 62 Comuni e 75 Villaggi, Hassan Dbouk. L’esigenza di parlarsi e di confrontarsi da remoto delle due amministrazioni nasce dal progetto umanitario intrapreso dal Comune di Forlì, su impulso del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, attualmente impiegato nel Sud del Libano nell’ambito della Brigata Multinazionale a guida Brigata Aeromobile Friuli. Il compito del Reggimento forlivese è infatti operare a favore delle popolazioni del Libano vittime di una grave crisi politica, economica e sociale.

“Il nostro è un accorato messaggio di pace e di speranza – ha esordito il Sindaco Zattini – anche se lontana geograficamente, la nostra comunità è vicina a quella della città di Tiro che sta affrontando le atrocità della guerra. Con il progetto “Forlì per il Libano”, la nostra Città è pronta a fare la sua parte a sostegno della popolazione libanese che sta vivendo una situazione di grave fragilità sociale per colpa del conflitto e della crisi umanitaria che si sta diffondendo in tutto il Paese. Grazie al sostegno di numerose scuole, associazioni del mondo economico e del volontariato del forlivese, stiamo raccogliendo prodotti di prima necessità, farmaci e alimenti da spedire a Tiro per dimostrare la nostra voglia di fare a beneficio di chi soffre.”

Il primo cittadino di Tiro ha ringraziato il Comune di Forlì per la vicinanza dimostrata con questo progetto alla popolazione libanese e per la voglia di aiutare chi versa in condizioni di disagio socio-economico. “Questo è il periodo più drammatico di tutti per la nostra terra – ha sottolineato Hassan Dbouk – per uscirne, c’è bisogno di solidarietà, di fratellanza e di una grande collaborazione tra popoli. La città di Forlì ha saputo rispondere con grande senso di responsabilità a questa emergenza. A nome di tutta la popolazione di Tiro voglio ringraziare il Sindaco Zattini, tutta l’amministrazione comunale, le associazioni di volontariato e il territorio per l’impegno che stanno riservando alla nostra causa.”