Forlì festeggia San Mercuriale. Il vescovo Corazza consegnerà alle autorità il suo "messaggio alla città"

Forlì festeggia San Mercuriale e il calendario delle iniziative relative a questa festa autunnale entra nel vivo. In occasione della messa di oggi alle 19, il vescovo monsignor Livio Corazza, successore di San Mercuriale, rivolgerà il suo saluto alla città. Sarà pure l’occasione per invocare il dono della pace. Alle 18.30 di venerdì 27, in basilica è prevista la presentazione del libro “San Mercuriale, il vagabondo di Dio: ecco il suo volto 800 anni dopo” con interventi di Salvatore Giannella (curatore dell’opera), Mirko Traversari (bioantropologo) ed Elisabetta Cilli (archeogenetista). Il volume consegnerà l’esito di una lunga ricerca atta a ricostruire le fattezze e ciò che si può conoscere dalle spoglie dell’uomo che divenne il primo vescovo di Forlì.

Secondo le prime informazioni, Mercuriale, vissuto nel IV secolo, era un uomo minuto, alto un metro e 58. Doveva aver camminato molto, aspetto questo legato all'evangelizzazione: dallo scheletro si leggono fatiche legate alla deambulazione, aggravate dalla osteoporosi. Nelle ossa si legge una certa fatica, una spossatezza propria della dura vita di tempi lontanissimi: tuttavia ha saputo conservare denti sani. Si pensa che soffrisse di sinusite cronica (il suo setto nasale appare deviato). Si sa che era presente al concilio di Rimini del 359 e, al di là di questa informazione storica, fiorirono leggende agiografiche sulla sua figura che fu particolarmente venerata fin dalle origini, dal momento che sorsero luoghi a lui dedicati non solo a Forlì, ma anche a Ravenna e Pistoia. In tempi ragionevoli si conosceranno altri particolari di quest'uomo di cui si sa tanto poco ma cui è dedicato il luogo simbolo della città definita, appunto, mercuriale.

Il culto di San Mercuriale è testimoniato fin dal Nono secolo, con annesse storie suggestive come la liberazione di Forlì da un orrido dragone e dei forlivesi deportati in Spagna da un tiranno barbaro. Pur essendo considerato "patrono secondario della Diocesi" occorre dire che da qualche anno si tenta una riscoperta della tradizione legata a questo santo antico. Così, pure nei giorni scorsi, alla vigilia del 26 ottobre, è stata trasportata nell’Abbazia di piazza Saffi la reliquia della Testa accolta nella chiesa della Trinità. Stasera, il vescovo consegnerà alle autorità il suo "messaggio alla città", pronunciato pubblicamente in coda ai primi vespri della solennità. Originariamente la festa era fissata al 30 aprile, probabilmente in seguito alla traslazione del 26 ottobre 1603 fu scelta questa data come sua memoria.