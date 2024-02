Per la prima volta Forlì sbarca al Bit di Milano: "Proiettiamo la città sui grandi mercati internazionali del turismo"

Per la prima volta il Comune di Forlì sbarca al Bit di Milano, la principale vetrina in Italia dell’industria turistica che ogni anno ospita migliaia di associazioni di categoria, enti di promozione turistica, agenzie viaggi, tour operator e destinazioni turistiche. All'interno dello stand della Regione Emilia Romagna, nella sezione dedicata a Visit Romagna, Forlì è presente con la propria offerta turistica attraverso materiale informativo e promozionale dedicato, che racconta le eccellenze della città e del territorio e i tanti percorsi turistici e culturali dedicati a chi desidera vivere l'entroterra romagnolo forlivese. Tanti i depliant in distribuzione a testimoniare la ricca offerta turistica: "Forlì, una città da scoprire", "Iat-Hub di Forlì", "Le terre del Palmezzano", "Museo Civico di San Domenico", "Palazzo Romagnoli", "Il Miglio Bianco" e la nuova guida della città per i bambini "Forlì, un volo nella storia".

"Dopo l’esperienza di successo al Ttg di Rimini, che ci ha permesso di ampliare l’orizzonte dei nostri contatti, abbiamo deciso di partecipare per la prima volta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano per proiettare la città di Forlì sui grandi mercati internazionali del turismo, facendo conoscere a un pubblico sempre più vasto l’offerta del nostro territorio, i luoghi della cultura e del benessere, gli itinerari enogastronomici e le ciclovie che mettono in rete il comprensorio romagnolo", spiega l’assessora Andrea Cintorino. "Non dobbiamo mai dimenticarci che il turismo rappresenta un volano per l'economia locale e un bacino importante di nuovi posti di lavoro - conclude -. Su questo si deve concentrare la nostra attività. Sulla necessità di utilizzare vetrine come il Bit per fare rete con gli espositori e promuovere la città di Forlì sui grandi mercati nazionali e internazionali".