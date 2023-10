Meet the docs, una giornata ricca di eventi per la rassegna di documentari forlivesi

Continua il programma di Meet the Docs! Forlì Film Fest, rassegna arrivata alla sua settima edizione, con un sabato ricco di attività e incontri. A partire dalle 9 una giornata di cinema, masterclass, musica e dibattiti animerà l’Exatr, in piazzetta Savonarola, 6. Tutti gli eventi sono a entrata gratuita, senza prenotazione.

Le proiezioni

Il primo documentario della giornata vede la regia degli studenti e delle studentesse dell’Istituto Professionale Ruffilli di Forlì. Alle 9 verrà proiettato Fuori Classe, il documentario realizzato dalla classe 4A all’interno del progetto Storie Visive – Cinema per includere, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM, con il contributo e la partecipazione di Cna Formazione Forlì-Cesena. Oltre alle alunne e agli alunni, saranno presenti anche Paola Casara (assessora alle Politiche per l’impresa, Servizi educativi, scuola e formazione, Politiche Giovanili), Lorella Zauli (dirigente scolastica Ist. Prof. R. Ruffilli), Gianpaolo Bigoli (coordinatore scientifico del progetto Cinema per Includere di Cna Cinema e Audiovisivo), Matteo Lolletti (regista e formatore), Sarah Trotta (CNA Formazione Emilia-Romagna – Forlì-Cesena).

Alle 18 The Case di Nina Guseva. Selezionato nella rassegna Mondovisioni della rivista Internazionale, il documentario racconta la storia dell’avvocata russa Maria Eismont e della sua lotta con il sistema giudiziario russo per la libertà di Konstantin Kotov, un giovane attivista politico per le libertà civili. Segue il dibattito con Maria Chiara Franceschelli, Dottoranda in Scienza politica e sociologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, in collegamento da Berlino.

Alle 20,30 The Matchmaker, il documentario di Benedetta Argentieri incentrato sulla figura di Tooba Gondal, una delle più note jihadiste britanniche. A fine proiezione, interverrà in collagemanto da remoto la regista.

Le masterclass

Numerose anche le masterclass e gli eventi speciali, tutti a ingresso libero. Alle ore 11, la masterclass La scelta del reale: il factual e i media. Case study: Junk - Armadi pieni, tenuta da Paolo Marchi (Head of Content Marketing Proposition & Experience di Sky Italia), su come si compone e struttura la programmazione di un grande broadcast televisivo.

Alle 14.30 l’incontro Come convincere un produttore a realizzare la tua idea con Gianpaolo Bigoli (regista e produttore). Alle 15.30 è in programma la masterclass curata dal regista, autore e sceneggiatore Paolo Bernardelli L’archivio del reale: il caso Sanpa e altri sull’importanza dell’archivio nella pratica documentaristica. Alle 19.00 un evento speciale, il live podcast di Casaba, podcast di cinema curato da Leo Canali e Edoardo Saccone che a Meet the Docs! parleranno di Cinema del reale. Alle 23.00 conclude la giornata il dj set contaminato Systemfehler #2, di Dj Lollo.

Non mancano cibo e bevande. La colazione del mattino sarà curata da Red Velvet Cafè; dal pomeriggio arrivano in area food & drink anche le birre di Mazapégul, il cibo con opzioni vegane di Oasi Food Taverna Verde e i vini naturali di Gitana Wines.

Penultimo giorno per visitare la mostra fotografica Argini, a cura di Juan Martin Baigorria e Francesca Bandini.

La rassegna è organizzata da Sunset con Tiresia Media, in collaborazione con Città di Ebla e in rete con Spazi Indecisi e Forlì.Soglie, e conta sul sostegno della Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission, del Comune di Forlì e della Fondazione Cassa Dei Risparmi di Forlì, e sul supporto di BCC ravennate, forlivese e imolese.