Forlì in lutto: addio all'architetto Gabrio Furani, papà dei Musei San Domenico

Avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 14 giugno. Si è spento dopo aver lottato contro un tumore l'architetto Gabrio Furani, già storico dirigente del Comune di Forlì, papà del progetto di restauro del complesso monumentale del San Domenico. Ma Furani ha messo la firma su altre grandi opere contemporanee, come ad esempio la nuova sede della Facoltà di Ingegneria Aeronautica e Meccanica e del Centro Nazionale di Formazione dell’Enav (Ente Nazionale di Assistenza al Volo).

Nel corso degli anni ha inoltre partecipato al restauro della Rocca delle Caminate (Predappio) per il Centro di Ricerca Universitario in campo aeronautico, ma fra le opere più significative che ha coordinato sia in fase di progettazione che di esecuzione, con le mansioni tipiche del responsabile del procedimento, ci sono la ristrutturazione del Teatro Diego Fabbri di Forlì, il restauro del complesso monumentale di Santa Caterina per uso scolastico, la costruzione della nuova piscina comunale, del centro di atletica C.Gotti, il restauro di Palazzo Gaddi per usi culturali e il nuovo Campus Universitario di Forlì.

Ha svolto anche attività formative nei centri di formazione professionale locali, con particolare riguardo per le materie di legislazione

urbanistica e legislazione dei lavori pubblici. Ha inoltre condotto seminari di livello universitario sia su tematiche territoriali sia sul restauro dei monumenti. Ha collaborato come relatore esterno a diverse tesi di laurea su tematiche di interesse per il Comune di Forlì. I risultati dei piani e progetti svolti sono stati pubblicati su numerose riviste specializzate e volumi a stampa.

I temi del restauro architettonico e le ricerche condotte sul tessuto storico di Forlì trovano una loro sintesi nel volume “Forlì, restauro dei

monumenti”, pubblicato nel 2002 (Nardini Editore, Firenze) e nel volume "Il restauro del San Domenico", pubblicato nel 2013 (InMagazine,

Forlì). E' stato coordinatore scientifico di una collana di libri di architettura e restauro di InMagazine, Forlì, la cui ultima pubblicazione è stata "Il Campus di Forlì", a cura di Lamberto Rossi e Marco Tarabella, 2015.

Il cordoglio del sindaco Zattini

"A nome della Giunta, del Consiglio e dell'amministrazione comunale tutta esprimo i sentimenti di cordoglio e di partecipazione per la scomparsa dell'architetto Gabrio Furani, professionista di rango, fine intellettuale, uomo di grande umanità", le parole del sindaco Gian Luca Zattini. "Durante la sua carriera, l'architetto Furani è stato un punto di riferimento per il Comune e per il territorio, in qualità di dipendente, di dirigente e di autorevole esperto. Alla solida preparazione teorica e alla grande pratica maturata sul campo, Gabrio Furani ha saputo sempre affiancare una straordinaria visione progettuale grazie alla quale hanno preso forma alcune delle principali opere della Forlì di oggi e del futuro".

"Nella prima metà degli anni Novanta gli venne assegnata la dirigenza dell'Unità Progetti Speciali, poi divenuta Unità Grandi Opere. Insieme a una squadra di tecnici e di collaboratori molto affiatata e determinata, e che ha anche saputo dare continuità al suo percorso, quella esperienza ha determinato importanti risultati a cominciare dal restauro e dalla progettazione funzionale dei Musei San Domenico - ricorda Zattini -. Da segnalare anche la sede dell'Enav Academy, la collaborazione per la nascita del Campus universitario e la ristrutturazione dell'ex ospedale Morgagni, il nuovo Teatro Diego Fabbri, la sede di Ingegneria all'Aeroporto che venne inaugurata nell'anno 2000 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi".

"Autore di libri, mostre, saggi e pubblicazioni specialistiche, Gabrio Furani ha sempre dedicato massima attenzione alla dimensione culturale, pedagogica e architettonica, con un disponibilità specifica per gli studenti - conclude Zattini -. In questo triste momento giunga alla moglie, ai familiari e a tutti coloro che con Lui hanno condiviso esperienze di lavoro, di impegno civico, di elaborazione di progetti la testimonianza di vicinanza e affetto da parte della Città di Forlì". Furani lascia la moglie.