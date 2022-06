"Forlì Jazz Festival", un concorso per i giovani trombettisti emergenti: in palio un prestigioso stage a New York 

L’ Associazione Culturale Naima Fondation ha indetto un concorso nazionale per giovani trombettisti jazz emergenti, nell’ambito della quinta edizione del "Forlì Jazz Festival" dedicato a Chet Baker, forse il più grande trombettista jazz di tutti i tempi, e da quest’anno anche a Marco Tamburini, indimenticabile trombettista tragicamente scomparso alcuni anni fa. Il bando sarà inviato a tutti i conservatori, gli istituti e i licei musicali, le scuole private di musica con un proprio corso dedicato alla musica jazz, nonché a tutti i media locali e nazionali, di settore e non.

Il Concorso è riservato ai giovani trombettisti non professionisti, tra i 18 e i 30 anni, residenti in Italia, i quali devono inviare entro il 31 agosto, alla mail naimaclub@gmail.com, un sintetico curriculum e un file mp3 contenente un brano edito e uno inedito, ma non obbligatorio, sia in veste di solista o come componente di una band. I concorrenti saranno giudicati da una qualificata giuria composta da giornalisti, da noti musicisti e da studiosi del settore.

Dopo una prima severa selezione, verranno scelti i 6 migliori concorrenti che parteciperanno alle due semifinali del 23 e 24 settembre, tre per serata, in cui verranno selezionati i due concorrenti che parteciperanno alla finalissima del 25 settembre, prima del concerto di Paolo Fresu. I sei concorrenti selezionati gareggeranno nel corso delle suddette serate in apertura della seconda tranche del Forlì Jazz Festival, iniziata nel mese di maggio, prima delle esibizioni di notissimi musicisti del panorama italiano ed internazionale, che potranno partecipare alla votazione. Il vincitore del Concorso potrà godere di una borsa di studio per uno stage sullo strumento presso la rinomata Workshop Jazz School di New York di 10 giorni, oltre alla possibilità di potersi esibire in alcuni Jazz Club del circuito Ijc, l’Associazione dei jazz club italiani.