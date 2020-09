Commando armato assalta una villa: minuti di terrore per una famiglia

Minuti di terrore per una famiglia con cinque figli tenuta sotto scacco giovedì sera da un commando di cinque rapinatori armati di pistola. Un colpo messo a segno nell'abitazione di un imprenditore, in Pagliado Fornò, tra Forlì e Forlimpopoli. I malviventi hanno sequestrato padre, madre e tre figli maggiorenni, due maschi e una femmina, portando via un bottino il cui valore economico supera gli oltre 30mila euro.

Intorno alle 22 i rapinatori, con il volto coperto da un passamontagna, hanno assaltato la villa sorprendendo e bloccando la famiglia. Alcuni rapinatori hanno portato i familiari al piano superiore chiudendoli in una stanza mentre gli altri facevano razzìa al piano di sotto, riuscendo a trovare gioielli, tra orologi e preziosi.

Una banda sicura e decisa che in una decina di minuti ha sequestrato e derubato la famiglia per poi fuggire, ma prima ha sottratto anche i documenti personali e i telefoni cellulari trovati in casa. Appena la famiglia è riuscita a liberarsi ha lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Meldola è della stazione di Forlimpopoli e in seguito il Nucleo investigativo del comando provinciale di di Forlì. I militari stanno cercando testimonianze, registrazioni video delle telecamere sulle strade ed elementi utili a rintracciare gli autori della rapina.