Forlì Mobilità Integrata al lavoro per una mobilità a misura di famiglia: parcheggi rosa e bike sharing per genitori

Sono due gli interventi allo studio di Forlì Mobilità Integrata per offrire nei prossimi mesi ai forlivesi una mobilità maggiormente a misura di famiglia. "Le due idee - spiega Vincenzo Bongiorno, nuovo amministratore unico di Fmi dal 29 novembre scorso - sono la creazione anche a Forlì di parcheggi rosa riservati a donne incinte e ai genitori di bimbi sotto i due anni e l’introduzione in alcuni mezzi del bike sharing (le bici del Comune in prestito gratuito) di seggiolini, in modo che l’utilizzo del servizio non sia precluso a chi sia a passeggio con i propri bambini. I parcheggi rosa inoltre sono stati anche previsti dal nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 10 novembre del 2021”.

Le due proposte sono state condivise con l’amministrazione comunale e con l’assessore alla Mobilità e Viabilità, Giuseppe Petetta, per avviare un approfondimento di fattibilità. "Le proposte condivise con Fmi - afferma Petetta - rispecchiano perfettamente la volontà di questa Amministrazione di rendere la città di Forlì sempre di più a misura di famiglia. Le fasce più fragili della popolazione sono la nostra priorità anche sotto il profilo della mobilità sostenibile. Da questo punto di vista, sposiamo con grande entusiasmo il percorso di rafforzamento dell’offerta ciclabile e della sosta per genitori e più piccoli”.

"Sulla fattibilità - precisa Bongiorno - abbiamo già avviato l'approfondimento della materia con l'ingegner Claudio Maltoni, direttore generale di Fmi, e con il geometra Stefano Spazzoli, responsabile in Fmi dell'Area Mobilità, in costante coordinamento anche con l'assessore Petetta".