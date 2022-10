Forlì Musica, si rinnova il servizio di biglietteria: sarà a cura del Teatro delle Forchette

Novità per la stagione autunnale di Forlì Musica. Il servizio di biglietteria, per vendita biglietti on-line, per prenotazioni telefoniche e per vendita diretta verrà fornito dal Teatro delle Forchette. Per quanto concerne l'acquisto del biglietto on-line, occorre accedere al sito www.teatrodelle forchette.it, selezionare l’evento desiderato e seguire le istruzioni per il pagamento. Possono essere effettuate anche prenotazioni telefoniche contattando i numer 0543 1713530, 347 9458012, 339 7097952 nei giorni feriali dalle 15 alle 18 I biglietti possono essere acquistati nella sede del Teatro delle Forchette, in Via Antonio Vivaldi 22, nei giorni feriali dalle 15 alle 18. Per gli acquisti on-line, come di consueto, il biglietto verrà ritirato la sera del concerto dietro presentazione della ricevuta di acquisto sia cartacea che su cellulare Per i biglietti prenotati telefonicamente il pagamento e la consegna verranno effettuati presso la biglietteria serale.