Per le vie del centro sfila il "Forlì Pride", sfilata arcobaleno per contestare Governo e Comune

Si è tenuto sabato pomeriggio in centro storico il “Forlì Pride”, la manifestazione per i diritti Lgbt contesta “le politiche del governo che stanno intervenendo con dinamiche di prevaricazione sui nostri diritti, sui nostri corpi e sulle nostre identità, di fatto acuendo ancora di più la distinzione tra cittadini di serie A e serie B”, avevano spiegato un una nota gli organizzatori. Contestata anche la scelta istituzionale di invitare la ministra Roccella a Forlì "avallando di fatto le sue politiche omolesbobitransfobiche, con la difesa a oltranza del cosiddetto modello tradizionale di famiglia come arma per cancellare le famiglie omogenitoriali e le identità trans e non binarie". Contestato anche il display del conta-nascite in municipio. Il corteo si è tenuto sabato pomeriggio con partenza in Piazza Dante Alighieri. La sfilata si è snodata per le vie del centro storico per concludersipresso piazzale Iginio Lega (Campus Universitario di Forlì).