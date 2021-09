Forlì rende omaggio alle vittime di religione e cultura ebraica uccise dai nazifascisti

Domenica mattina, il sindaco di Forli' Gian Luca Zattini e il Rabbino Luciano Caro, punto di riferimento della comunita' ebraica di Ferrara e della Romagna, hanno reso omaggio alle vittime di religione e cultura ebraica uccise dai nazifascisti all'aeroporto nel settembre 1944. Il momento commemorativo, organizzato in modo simbolico alla presenza della Presidente del Consiglio comunale e dell'Associazione vittime civili di guerra, si e' svolto presso le sepolture che ricordano le vittime che si trova nel Cimitero monumentale di via Ravegnana. L'eccidio venne perpetrato dai nazisti in diversi giorni, il primo dei quali il 5 settembre. L'impegno per la Pace, il dialogo e il valore della memoria sono alla base del percorso che da anni unisce Comune di Forli' e la Comunita' ebraica e che vedra', nel mese di novembre, la realizzazione di un ulteriore tassello del progetto "La Forli' ebraica".