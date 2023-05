Forlì ricorda con una stele le vittime del terrorismo

E' stato celebrato martedì il giorno della memoria dedicato a chi ha perso la vita a causa del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Il 9 maggio del 1978 all’interno di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, a Roma, la Polizia ritrovò il corpo senza vita del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito 55 giorni prima, in via Fani, dalle Brigate Rosse. Per ricordare le Vittime del terrorismo e di tutte le stragi, nella ricorrenza della Repubblica Italiana Istituita nel 2007 dall'alto valore simbolico, il Comune di Forlì ha predisposto una stele con epigrafe in ricordo, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, "di tutti coloro che hanno pagato con la vita la follia e la violenza spregiudicata di altri". Alla cerimonia ha partecipato anche il vescovo Livio Corazza.