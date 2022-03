Forlì ricorda Giuseppe Mazzini nel 150esimo della sua morte

In occasione del 150esimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, avvenuta a Pisa il 10 marzo 1872, il Comune di Forlì facendo proprio quanto deliberato dal Consiglio Comunale e accogliendo la proposta di collaborazione avanzata dall’Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Forlì "Giordano Bruno, ha ricordato giovedì mattina nello Scalone in Municipio il grande pensatore del Risorgimento. Come gesto simbolico è stato posto una composizione floreale al cospetto del busto di Giuseppe Mazzini, posizionato nell'atrio di ingresso del Palazzo Comunale.

Erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini, la Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni, diversi Consiglieri Comunali, la vicepresidente della Associazione Mazziniana Forlivese Cecilia Spazzoli, rappresentanze dell'organizzazione sindacale Uil, guidata dal segretario Enrico Imolesi, del Partito Repubblicano Italiano, dell'Associazione Fratelli Spazzoli e dell'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, delegazione di Forlì. Dando seguito alla mozione approvata dal Consiglio Comunale nel corso dell'ultima seduta, verrà organizzato un incontro di approfondimento sulla figura di Mazzini con il mondo scolastico.