Forlì ricorda la medaglia d'oro al valor civile Silver Sirotti. E torna anche il Memorial di calcio

Mercoledì ricorrerà il 47° anniversario dell'attentato al treno Italicus, avvenuto a San Benedetto Val di Sambro nel 1974, nel quale il giovane forlivese ferroviere in servizio Silver Sirotti immolò la sua vita per aiutare persone intrappolate in un vagone in fiamme. La cerimonia in sua memoria avrà inizio alle 10 nel parco “Silver Sirotti” di via Ribolle dove, alla presenza dei familiari, delle autorità cittadine e del gonfalone civico verranno deposti fiori al cippo che ne ricorda il sacrificio. Interverranno il sindaco Gian Luca Zattini e Franco Sirotti fratello di Silver. Impartirà una benedizione don Davide Medri, parroco di San Pio X. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza legate alla emergenza sanitaria Covid 19.

Il programma dell'anniversario continuerà in serata con il tradizionale concerto all'Arena San Domenico, promosso da AvisForlì e Comune, che avrà per protagonista gli “Intercity Gospel Train”. L'ingresso è gratuito ma per partecipare è necessaria una preventiva prenotazione attraverso Avis e allo stato attuale i posti risultano esauriti. La serata verrà aperta da una breve riflessione nella quale prenderanno la parola l'assessore del Comune di Forlì Rosaria Tassinari, il presidente dell'Avis di Forlì Roberto Malaguti e Franco Sirotti. Saranno inoltre presenti Mauro Russo sopravvissuto e parente delle vittime dell'Italicus, e una delegazione dei ragazzi del Liceo Lauro Bassi di Bologna, che ha realizzato il film “Italicus, la verità negata”. Prima dell'inizio dell'esibizione è previsto un breve monologo curato da Nicoletta Magnani. Quest'anno tornerà anche il Memorial Silver Sirotti tra le squadre di Calcio FC Forlì e AC Cesena che sarà ospitato allo Stadio “T. Morgagni” con data ancora da definire.

Il 4 agosto 1974 sul treno "Italicus", che collegava Roma con il Brennero, esplose una bomba provocando la morte di 12 persone e ferendone altre 48. La deflagrazione avvenne al termine della galleria di San Benedetto Val di Sambro, sulla linea Firenze-Bologna, a circa 40 Km da Bologna. L'attentato fu rivendicato dagli estremisti di “Ordine nero”. Fra i morti anche il ferroviere forlivese Silver Sirotti in servizio come controllore. Il giovane, diplomatosi all'Istituto tecnico industriale “G. Marconi” di Forlì nel 1968, era sopravvissuto all'esplosione ma trovandosi in vicinanza della vettura colpita e compresa la tragedia soccorse alcuni viaggiatori. Quindi, visto che le fiamme si diffondevano sempre più, impugnò un estintore e tornò per l'ultima volta nella vettura maggiormente colpita, dove il fumo e le fiamme ne provocarono la morte. Nel 1975, con Decreto del Presidente della Repubblica, gli fu conferita la medaglia d'oro al valore civile per il coraggioso atto compiuto con la seguente motivazione: “Controllore in servizio, in occasione del criminale attentato al treno Italicus non esitava a lanciarsi, munito di estintore, nel vagone ov’era avvenuta l'esplosione per soccorrere i passeggeri della vettura in fiamme. Nel nobile tentativo, immolava la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà. Esempio fulgido di eccezionale sprezzo del pericolo e incondizionato attaccamento al dovere, spinti fino all'estremo sacrificio”.