Forlì ricorda Roberto Ruffilli: 34 anni l'uccisione per mano delle Brigate Rosse

Sabato Forlì ricorderà la testimonianza, il pensiero e l’opera del professor Roberto Ruffilli, nel 34esimo anniversario della sua uccisione da parte di un commando terroristico delle Brigate Rosse. La cerimonia commemorativa si svolgerà alle ore 10.30 presso l’abitazione del Senatore in Corso Diaz, 116. Il programma, coordinato dalla Fondazione Roberto Ruffilli e dal Comune di Forlì, prevede per la giornata di giovedì 28 aprile alle 17 alla Fabbrica delle Candele (piazzetta Corbizzi 9) una Lectio Magistralis di Guido Melis “Riformare l’amministrazione italiana, se non ora quando?” La partecipazione libera nel rispetto delle norme anticovid vigenti.