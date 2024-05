Forlì-Rio di Pusteria: 28 ragazzi coinvolti in un progetto di gemellaggio

Si è concluso con una grande festa, tanti sorrisi, abbracci e una nota di dolcezza il progetto di gemellaggio fra l'Istituto Comprensivo “Schulsprengel Mühlbach” di Rio di Pusteria di Bolzano e la scuola secondaria di 1° “Piero Maroncelli” di Forlì. Venerdì scorso i ragazzi della scuola forlivese hanno salutato i loro compagni altoatesini che sono stati ospitati dalle famiglie per tre giorni durante i quali hanno potuto assaporare cibi e tradizioni romagnole, esplorare le bellezze della città e sono entrati a scuola assistendo a qualche ora di lezione. Il progetto ha coinvolto 28 alunni, 14 della scuola Maroncelli delle classi 2°E e 3°E che studiano come seconda lingua il tedesco e 14 della scuola di Rio di Pusteria che hanno italiano come seconda lingua straniera.

Il tutto è cominciato nel mese di novembre 2023 attraverso dei collegamenti on line con cui i ragazzi si mettevano in comunicazione e cominciavano a stringere amicizia. A Febbraio il primo viaggio. I primi a partire sono stati gli alunni forlivesi che dal 21 al 23 Febbraio, accompagnati dalle professoresse Barbara Errani, Bettina Tanzen e dalla dirigente scolastica Anna Starnini, si sono recati in visita alla scuola di Mühlbach dove la dirigente scolastica Monika Leitner ha tenuto un discorso di benvenuto e sono stati accolti dalle professoresse di lingua italiana Beatrice Boattini e Giulia Vezzali che hanno curato il gemellaggio nella scuola altoatesina. I ragazzi sono stati ospitati in famiglia, hanno assaggiato le specialità tirolesi cucinate dalle famiglie e conosciuto le abitudini dei loro coetanei, tra cui la sveglia presto per iniziare la prima ora a scuola alle ore 7:20.

Un’esperienza emozionante e adrenalinica è stata la discesa in slitta sul monte Gitschberg, su una pista da slittino lunga 6 chilometri che va dal rifugio Nesselhütte a Maranza, una delle piste più lunghe dell’Alto Adige. Prima della discesa in slitta ha tenuto un breve corso sull’uso dello slittino la campionessa olimpionica Gerda Weissensteiner, l’unica atleta italiana ad aver vinto medaglie olimpiche in due discipline diverse, slittino e bob. L’accoglienza a Forlì si è svolta, invece, dal 15 al 17 maggio. Appena giunti nella nostra città i ragazzi sono stati accompagnati in visita guidata nella città con spiegazioni nelle due lingue (tedesco + italiano) curate dagli studenti forlivesi che hanno fatto da “ciceroni”. In un secondo momento tutti gli studenti sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora Paola Casara.

Il secondo giorno di gemellaggio è stato il più dinamico in quanto i ragazzi sono andati in gita presso la base nautica scout di Torre Pedrera dove hanno potuto provare l’uso delle canoe grazie all’aiuto di un bravissimo istruttore. Venerdì scorso si sono recati a scuola dove fra lezioni e laboratori creativi come la creazione di un lapbook con immagini della città forlivese curato dalla professoressa di Tecnologia Silvana Cardinale, hanno concluso la loro permanenza, allietata da ottimi biscotti di pasta frolla preparati appositamente per gli ospiti nel laboratorio di cucina coordinato dalla professoressa Francesca Manara.