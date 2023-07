Forlì riparte dopo l'alluvione con la musica in Piazza Saffi: Emma, Elettra Lamborghini e Diodato

Non hanno bisogno di presentazioni alcuni dei grandi artisti che mercoledì 19 luglio saliranno sul palco del Radio Bruno Estate, in piazza Saffi a Forlì. Emma, Paola e Chiara, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Diodato e tanti altri sono le prime voci di quello che senza dubbio è l’appuntamento musicale più atteso dell’estate romagnola, affidato alla conduzione di Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, nel cuore della città ferita dalla tragedia dell’alluvione. Un cartellone non ancora definitivo, che verrà arricchito nei prossimi giorni di ulteriori ospiti.

“C’è grande attesa per questo concerto - spiega l’assessore al turismo Andrea Cintorino - Radio Bruno Estate è sinonimo di qualità e professionalità. Sul palco di Piazza Saffi si esibiranno dal vivo artisti prestigiosi di fama internazionale, che coinvolgeranno il pubblico in uno straordinario evento musicale all’insegna del divertimento ma anche della solidarietà. Proprio a Forlì, infatti, si concluderà la raccolta fondi lanciata da Radio Bruno a favore delle comunità alluvionate attraverso l’acquisto di una simbolica maglietta.”

“L’ingresso è gratuito - conclude l’assessore - proprio perché riteniamo che sia importante per la nostra città vivere un momento di svago e spensieratezza in piena libertà.” L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Bruno e in tv sul digitale terrestre: canale 73 per l’Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Yoga Radio Bruno Estate si potrà ascoltare e guardare in diretta in streaming sul sito e con la App gratuita scaricabile su smartphone e tablet.