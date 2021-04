Forlì raccoglie l'appello dell'assessore Donini: riprendono in sicurezza le visite nelle case di riposo

Per l'assessore al Welfare Tassinari si tratta di "un passo importante per i nostri anziani che finalmente potranno rivedere i propri cari e condividere con essi momenti di atteso conforto"

Il Comune di Forlì fa proprio l'appello lanciato dall'assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, per la riapertura delle Cra. Con l'accelerazione della campagna vaccinale e l'immunizzazione delle fasce più fragili e quella degli operatori socio sanitari, dal prossimo primo maggio potranno riprendere le visite dei familiari agli ospiti delle strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché a quelle per disabili del territorio forlivese.

"Dal primo maggio, l’accesso ai familiari e visitatori sarà consentito nel rispetto dei protocolli anti-covid e secondo le indicazioni fornite dai gestori delle strutture - afferma l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari -. Dopo una lunga fase di restrizioni, volta a ridurre il rischio di contagio della popolazione più fragile esposta all'insorgere di complicanze legate alla malattia, la situazione, grazie ai vaccini, è in netto miglioramento. Raggiunta l’immunizzazione del personale socio sanitario e degli ospiti delle Cra ma anche quella, in buona parte, degli ultra sessantacinquenni e settantenni, la riapertura in sicurezza delle case di riposo non è più una chimera".

Per Tassinari si tratta di "un passo importante per i nostri anziani che finalmente potranno rivedere i propri cari e condividere con essi momenti di atteso conforto. Naturalmente, spetterà alle singole strutture decidere nel merito del numero degli accessi e delle modalità di svolgimento delle visite, garantendo prima di tutto il rispetto dei protocolli anti-covid e la tutela della salute delle persone più fragili".