Forlì sempre più a misura di auto elettrica, triplicate in 4 anni le colonnine di ricarica e altre sono in arrivo: la mappa

Al 30 giugno 2019 erano 15 le colonnine funzionanti in città per la ricarica elettrica. Oggi, dopo l’avvio di un vasto piano di investimenti promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata, per fare il pieno di energia si può contare su cinquanta infrastrutture di ricarica, dotate ciascuna di doppia presa, che diventeranno 140 nel giro di pochi mesi.

"Le colonnine sono distribuite in vari punti della città - esordisce l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta -. Cinque sono in fase di sostituzione e si trovano in via Venti Settembre 14, via Volta 3, Piazza Guido da Montefeltro 13, Piazzale Sante Solieri e Corso Mazzini 61. Ventidue sono in Piazzale della Cooperazione, due in via Ravegnana 403, 1 in via Navicella 15, una in via Dragoni 59, due in via Raffaele Bendandi 16, due in via A.Ciani 1, due in via Bertini, due in via Gatti 21, una in via Zotti, una in via E. Fermi, 1 in via Golfarelli, una in via Tecla Baldoni, una in via Dragoni (Volkswagen), una in viale Roma (Lidl), una al Conad superstore alla Cava, 1 in via del Partigiano (Grand Hotel) e poi ci sono le trecolonnine Ingeteam".

"Ma il piano di sviluppo della rete di ricarica elettrica prevede nuovi investimenti", annuncia Petetta. Nei prossimi mesi verranno infatti installate ulteriori 30 infrastrutture di ricarica elettriche nelle seguenti zone del territorio forlivese: Piazzale Igino Lega, Park Piazzale Caduti, via Andrelini, Park I Portici, Park via Turati, Parcheggio Morgagni, via Punta di Ferro, Piazza del Carmine (lato via Marsala), Piazza del Duomo, zona limitrofa via Maroncelli, Corso Garibaldi, Parcheggio dell'Argine, Piazzale Romeo Zambianchi, Via Campo di Marte, Piazza Venti Settembre, Piazzale Cavour 2, Parcheggio Piazza Montegrappa 2, Piazza Dante Alighieri 2, via Romanello, Stazione Ferroviaria, parcheggio Casamorata e parcheggio Campus Universitario.

Altre 60 verranno posizionate in un secondo step, per arrivare a un totale di 140 colonnine. "L’Amministrazione comunale, con il supporto tecnico di Forlì Mobilità Integrata, ha inoltre realizzato una manifestazione di interesse per selezionare i migliori CPO (Charging Point Operator) del mercato e fornirgli la possibilità di installare nuove colonnine sul territorio. I primi tre operatori in graduatoria sono già stati contattati e a breve partiranno le procedure tecnico burocratiche per consentire ai gestori di montare le colonnine", conclude l’assessore.