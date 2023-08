Forlì si stringe nel ricordo dei martiri di piazza Saffi: un concerto per i partigiani caduti

Il Comune di Forlì, insieme ai familiari, ad Anpi e Fiap, ricorda l'estremo sacrificio dei partigiani Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli, Iris Versari, catturati da nazisti e fascisti a Ca’ Cornio, nelle colline di Modigliana e uccisi il 18 agosto 1944. I loro corpi senza vita furono appesi ai lampioni di piazza Saffi. La comunità forlivese inoltre renderà omaggio sabato 19 agosto al partigiano Tonino Spazzoli, ucciso il 19 agosto 1944 nei pressi di Coccolia, dopo essere stato torturato in carcere e costretto ad assistere alla macabra esposizione del cadavere del fratello e degli altri patrioti forlivesi. Per mantenere viva la loro memoria di quanto accadde il 18 agosto, è stata posizionata una corona ai lampioni di piazza Saffi e si è svolto un momento di raccoglimento per ricordare il sacrificio dei partigiani che persero la vita nella difesa dei valori democratici fondamento della Resistenza.

Nella serata di venerdì alle ore 21.00, all’Arena San Domenico, in piazza Guido da Montefeltro si terrà il “Concerto sotto le stelle”, della Banda Città di Forlì. Evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in ricordo dei martiri partigiani di piazza Saffi. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Salone Comunale, piazza Saffi n.8, Forlì. Domenica alle ore 10.30, per non dimenticare l'eccidio di Ca’ Cornio e di San Valentino, nel 79° anniversario, presso il Museo Civico Don Giovanni Verità a Modigliana (via Giuseppe Garibaldi n. 30) si svolgerà la cerimonia istituzionale organizzata dai Comuni di Modigliana e Tredozio. Sarà presente per il Comune di Forlì Alessandra Ascari Raccagni Presidente del Consiglio Comunale.