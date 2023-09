Forlì torna capitale del respiro. E il centro storico si trasformerà in una palestra a cielo aperto

Parte con la "Giornata del Respiro", che avrà per tema la Ricerca Scientifica e le Malattie Rare Polmonari, organizzata in collaborazione con l’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni dell'Ausl Romagna, la quinta edizione di "Sharing Breath - Forlì Capitale Italiana del Respiro" 2023, promossa dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari e dal Comune di Forlì, in collaborazione con Unione Trapiantati Padova, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Csain Forlì-Cesena e HAL 9000 aps, e che si terrà a Forlì l'8 e il 9 settembre prossimi.

La "Giornata del Respiro" inizierà venerdì 8 alle 10, con un incontro alla Sala Congressi del Padiglione Valsalva dell'ispedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e sarà dedicata a pazienti, familiari e associazioni. Il programma scientifico prevede interventi di esperti medici da tutta Italia e testimonianze di pazienti e presidenti delle associazioni, per affrontare i temi della ricerca scientifica, della prevenzione e del trattamento delle malattie rare e del trapianto. Responsabili Scientifici dell'evento sono il professor Venerino Poletti, Alma Mater Studiorum Bologna e direttore dell’Unità operativa di Pneumologia Ospedale Morgagni-Pierantoni Azienda USL Romagna; e l'ingegner Matteo Buccioli, presidente dell'associazione Morgagni Malattie Polmonari e responsabile della Gestione Operativa Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli. L’evento sarà accessibile anche online su piattaforma di videoconferenza dedicata e diretta streaming sulle pagine e i canali social delle associazioni per garantire a pazienti, associazioni e a tutti gli interessati di poter partecipare da remoto, abbattendo così le distanze e gli ostacoli che non permettono ai pazienti di partecipare a questi eventi. Il termine dei lavori è fissato per le 18. Il programma di venerdì 8 settembre proseguirà alle ore 19.30 con la Cena del Respiro, la charity dinner che avrà luogo nella splendida cornice di piazza Saffi a Forlì, a fianco del palco che farà da scenario al grande spettacolo che si terrà la sera successiva. Partecipando alla cena di raccolta fondi i sostenitori del progetto potranno contribuire a supportare le famiglie alluvionate del nostro territorio.

Sabato 9 settembre, dalle10, Piazza Saffi sarà animata dagli eventi di Sport e Respiro. Insieme ai testimonial di numerose discipline sportive, saranno presenti tanti punti informativi, a partire da quello di AMMP, dove sarà possibile effettuare test gratuiti del cammino (walking test) e di spirometria, valutazioni e tanto altro. Quest'anno Sharing Breath ha voluto puntare sullo sport per questo protagonisti di Sport e Respiro saranno le tante associazioni nazionali che sostengono il progetto e le attività impegnate nella sensibilizzazione sul tema dell'importanza del respiro e della prevenzione delle malattie polmonari tramite l'attività fisica e un sano e corretto stile di vita. Dal mattino fino alle 20 saranno organizzate esibizioni e tornei di calciobalilla, freccette, calcio a 5, basket, baskin, basket in carrozzina, tennis da tavolo, volley e sitting volley. Tante discipline insieme per raccontare l’importanza dello sport e testimoniare come lo sport sia da sempre sinonimo di condivisione. Con un campo da basket, uno da calcio a 5 e uno da volley, la piazza sarà costantemente animata e scenario di tornei che si svolgeranno per tutta la giornata. Vela, golf e roller non potranno esibirsi, ma avranno uno stand informativo sempre per quello che riguarda lo sport d'inclusione. In particolare per il calcio a 5 da sottolineare è la partecipazione della Nazionale Italiana Calcio a 5 Sorde, vincitrice del Campionato europeo di categoria e che sarà in Turchia per le Olimpiadi. Per il Sitting Volley sarà presente la squadra di Forlì Cesena per lanciare un messaggio di inclusione e speranza: "ognuno di noi, con quello che ha, può dare il massimo ed essere uguale agli altri".

La giornata di sabato 9 settembre avrà il suo culmine in serata, quando sul grande palco di Piazza Saffi a Forlì andrà in scena per il quinto anno la No(t)te di Respiri 2023, lo spettacolo di musica e parole, condotto da Cristiano Colinelli. Come nelle edizioni passate, nel corso della serata il Maestro Marco Sabiu darà vita a #BreatheTogether, un minuto di respiro consapevole di cui è ideatore, un momento dedicato ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio.

Marco Sabiu accompagnerà inoltre la splendida voce di gabriele Graziani nell'esecuzione di alcuni brani dal loro nuovo progetto "Battisti, l'altro", celebrativo degli 80 anni del grande Lucio Battisti. La parte teatrale di No(t)te di Note di quest'anno sarà dedicata a “Due polmoni e un cuore”, ideato da Luca Bollini, con la partecipazione di Forlì Suona, dell’Istituto Musicale Masini e del Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova". Dopo il successo dello scorso anno, torneranno infine sul palco di Piazza Saffi i Sonohra, band composta dai veronesi fratelli Fainello, che faranno tappa a Forlì con “Liberi da sempre - Nuova era - Tour 2023”. Come di consueto, la codirezione artistica della serata è affidata al duo Luca Bollini e Luca Coralli, ideatori del progetto Sharing Breath con Matteo Buccioli.