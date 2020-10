Forlìfarma dona 1000 flaconi igienizzanti: saranno consegnati alle famiglie più indigenti

Sono circa 1000 i flaconcini di gel igienizzante donati questa mattina da Forlifarma al Comune di Forlì nella persona dell’assessore al welfare Rosaria Tassinari che, nei giorni scorsi, era stata contattata dal nuovo amministratore unico della società, Mario Patanè, per concordare i termini della consegna. "Ringrazio di cuore iPatanè e tutta Forlifarma per averci donato questo prezioso materiale - afferma Tassinari -. In un momento come questo, caratterizzato dalla ripresa dei contagi e dall’inasprimento delle misure anti-Covid, la fornitura gratuita di dispositivi farmaceutici igienizzanti atti a prevenire il diffondersi del contagio rappresenta un gesto concreto di solidarietà e vicinanza alla nostra comunità. I gel, presi in carico dalla Caritas e dal Centro di solidarietà, verranno inseriti nei pacchi alimentari riservati e distribuiti ai nuclei familiari più indigenti, sottoposti a misure di quarantena e caratterizzati da situazioni socio economiche di fragilità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.