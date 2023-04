Forlimpopoli celebra il 25 Aprile con il ricordo speciale di Nello Bondi, memoria storica della città

Il Comune di Forlimpopoli celebra il 25 aprile con un programma di Celebrazioni ufficiali per la Liberazione che iniziano alle ore 8,30 in piazza Garibaldi con il ritrovo del Corteo celebrativo e poi la Santa Messa nella Basilica di San Rufillo alle ore 9. A seguire la deposizione di una corona d’alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza in piazza Fratti alle ore 9,45, con gli interventi delle autorità. L’ultimo appuntamento è a Sant’Andrea alle ore 10,45 per la deposizione delle corone d’alloro alla Celletta di Santa Rosa, al Cippo dei Martiri e al Cippo per i Caduti civili del bombardamento del 1944.

“Forlimpopoli dedica il 25 aprile di quest’anno a Nello Bondi recentemente scomparso, memoria storica della nostra città perché protagonista dei passaggi più significativi della storia locale dal Dopoguerra a oggi - dichiara la sindaca Milena Garavini – un omaggio che rende ancora più speciale questa giornata che mantiene, dopo 78 anni, la forza dei valori antifascisti sui quali sono nati la nostra vita democratica e la nostra libertà”.

Le celebrazioni ufficiali del 25 aprile sono state precedute da una settimana piena di iniziative per “Dare futuro alla memoria”, così il titolo che le ha accomunate tutte, organizzate in collaborazione con il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli e la sezione di Forlimpopoli dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il Gruppo Alpini Forlimpopoli, l’Associazione Barcobaleno, Libera, Ami Forlimpopoli e l’Associazione Deina.