Forlimpopoli, "A scuola bevo H20!": borracce in acciaio inox ai bimbi di prima elementare

È giunto al quinto anno consecutivo il progetto "A scuola bevo H2O" del Comune di Forlimpopoli con la distribuzione di borracce in acciaio inox agli studenti delle classi prime delle scuole primarie di Forlimpopoli. Nel 2017 con il sostegno di Romagna Acque Società delle Fonti, l'amministrazione comunale ha installato alcuni erogatori di acqua, delle piccole case dell'acqua all'interno delle scuole dell'obbligo di Forlimpopoli.

In questi 5 anni sono state distribuite più di 1800 borracce ad ogni studente, dalla prima classe della scuola primaria alla terza media di Forlimpopoli.

Anche quest'anno, quindi, nelle giornate del 26 e 27 ottobre, il sindaco Milena Garavini accompagnato dagli assessori Sara Pignatari e Gian Matteo Peperoni del comune artusiano ha distribuito, in classe, ai 116 alunni delle nuove 6 prime la loro borraccia da utilizzare tutti i giorni in sostituzione di bottigliette di plastica, lattine o tetrapak.

"Un piccolo gesto per renderli protagonisti attivi e consapevoli della lotta all’inquinamento e allo spreco, e contribuire alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti - spiegano Garavini, Pignatari e Peperoni -. Un’iniziativa analoga sarà replicata a breve dal Comune anche per gli studenti delle scuole secondarie di Forlimpopoli in collaborazione con Unica Reti. L'acqua dei nostri acquedotti è acqua di ottima qualità che non percorre neanche un chilometro consumando benzina, a differenza dell’acqua che viene comperata imbottigliata".