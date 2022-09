Forlimpopoli, accontentate le richieste del forese: nei giovedì di mercato una nuova corsa bus sulla linea 121

Dal 22 settembre il bus della linea 121 farà una corsa in più al giovedì mattina sul tragitto Santa Maria Nuova, San Pietro ai Prati e Forlimpopoli. La corsa aggiuntiva del giovedì – che rimarrà attiva fino a quando sarà in vigore l’orario invernale – farà un percorso ad anello: partenza da Forlimpopoli alle 7,45, arrivo alla chiesa di S. Maria Nuova alle 7,57, ritorno alle ore 8, con fermata a S. Pietro ai Prati alle 8,06.

A rendere possibile questo potenziamento del servizio è il Comune di Forlimpopoli, che si è fatto carico dei costi aggiuntivi. "In questo modo - come spiega l’assessore all’ Ambiente e alle Politiche energetiche e di sostenibilità Gian Matteo Peperoni - si è voluto venire incontro alle molte richieste, arrivate soprattutto da anziani e residenti di San Pietro ai Prati, di poter contare su un collegamento all’inizio della mattinata, in modo da aver il tempo per venire al mercato del giovedì e svolgere commissioni in paese".