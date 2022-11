Forlimpopoli, agevolazioni per il commercio: confermato il progetto "Shopping Pellegrino"

Prosegue l’impegno del Comune di Forlimpopoli per favorire la ripresa economica delle attività del territorio, con misure per l’occupazione del suolo pubblico e la conferma del progetto "Shopping Pellegrino". Nel dettaglio, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare ulteriormente, rendendola valida fino al 31 dicembre (la precedente scadenza, già prorogata, era il 31 ottobre) la possibilità per i pubblici esercizi di occupare una maggiore area di suolo pubblico (fino al 150% della superficie interna di somministrazione), come era già stato concesso negli anni scorsi ai sensi dei provvedimenti legati al Covid.

Inoltre, per le occupazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate secondo queste modalità è confermata – sempre fino al 31 dicembre – l’esenzione dal pagamento del Canone Unico (che invece deve essere pagato per le normali occupazioni di suolo pubblico). Va avanti anche il progetto “Shopping Pellegrino” che mette a disposizione dei privati contributi economici fino a 700 euro per l’installazione di nuove tende e ombrelloni. Possono fare richiesta esercizi e attività di tutto il territorio comunale; per quelli ubicati nel centro storico e nel Perimetro della Città Artusiana, le nuove installazioni dovranno rispondere alle caratteristiche previste dal Comune.