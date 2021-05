Forlimpopoli, al via i lavori per il rinnovo delle reti acqua e gas in centro

"Siamo grati ad Hera - dichiarano il sindaco Milena Garavini e l’assessore ai lavori pubblici Adriano Bonetti - per questo rapido avvio nel settore 4 che mira ad una riduzione dei tempi complessivi dell’intervento su via Costa"

Nell’ambito del cantiere comunale per le opere di riqualificazione di via Andrea Costa, come anticipato nella comunicazione di avvio lavori inviata dall’Amministrazione a tutti i residenti, Hera ha appena iniziato l’intervento di rinnovo e il potenziamento delle reti acqua e gas e i relativi allacci di utenza. I lavori, che dovrebbero essere terminati entro il mese di maggio, riguardano il Settore 4, che secondo gli stralci funzionali in cui è suddiviso il cantiere comunale corrisponde alla realizzazione della nuova rotonda su via Roma e via De Gasperi, in programma dal mese di novembre a fine dicembre 2021.

Le squadre di Hera hanno infatti già completato i lavori all’interno del Settore 1, che corrisponde al tratto di via Andrea Costa compreso fra il civico n. 2 e il n. 26, e in attesa dell’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice incaricata dall’Amministrazione, per non dover più intervenire a fine anno hanno anticipato l’intervento sul Settore 4, riducendo così i tempi del cantiere. I lavori in corso su via Roma e via De Gasperi comporteranno una lieve modifica alla viabilità, ma verrà comunque garantito il transito con senso unico alternato mediante stazione semaforica..

Tutto l’intervento di Hera, compresi i Settori 2 e 3 in cui i lavori saranno ripresi dal mese di giugno in prosecuzione degli interventi del cantiere comunale, comporterà un investimento complessivo di circa 220mila euro. Hera si scusa per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, che verranno svolti con la massima attenzione, per arrecare il minor disturbo possibile.

"Siamo grati ad Hera - dichiarano il sindaco Milena Garavini e l’assessore ai lavori pubblici Adriano Bonetti - per questo rapido avvio nel settore 4 che mira ad una riduzione dei tempi complessivi dell’intervento su via Costa, un intervento, vale la pena ricordarlo che da una parte riqualificherà l’intera via valorizzandone la bellezza e la duplice vocazione storico-artistica e turistico-commerciale e dall’altra metterà in piena sicurezza l’incrocio tra via Roma e via Duca d’Aosta trasformandolo in un’ampia rotatoria”.