Forlimpopoli, alla Casa della Salute un nuovo servizio clinico psicologico

Nella Casa della Salute di Forlimpopoli è stato avviato dallo scorso ottobre un nuovo servizio clinico di promozione del benessere psicologico e trattamento breve, attivabile attraverso i medici di medicina generale. Il servizio si rivolge a persone maggiorenni che vivono un forte disagio di natura emotiva e psicologica riconducibile sia a problematiche di ansia o depressione, sia a difficoltà di adattamento dovute a lutti, malattie, o traumi.

Il servizio intende offrire interventi di aiuto precoci e focalizzati, sostenendo le abilità di risposta e resilienza della persona. Da ottobre ad oggi hanno avuto accesso al Servizio 38 utenti e sono stati effettuati oltre 150 colloqui tra valutazioni iniziali e colloqui di psicoterapia focale. Come sostiene la dottoressa Rachele Nanni, Referente del Progetto, "la domanda di interventi psicologici è in crescita da molti anni, ben prima della pandemia, in modo percepibile da tutti i Servizi Specialistici, territoriali ed ospedalieri. Certamente la pandemia ha accresciuto molto l’area del disagio, in particolare per chi viveva condizioni di solitudine o vulnerabilità emotiva, sociale o relazionale".

"Il Servizio non si sostituisce ai tradizionali percorsi clinici della Salute mentale, delle Dipendenze Patologiche, Consultorio o delle Neuropsichiatrie ma si rivolge ad un target diverso di esigenze che può essere trattato in modo più efficace e meno invasivo sui territori, in collaborazione con i Medici di Medicina generale - continua -. Il lavoro psicologico all’interno delle Case della Salute non va inteso in chiave esclusivamente clinica ma anche in un’ottica di Comunità, centrata sulla prevenzione, sul miglioramento degli stili di vita, sull’allargamento delle connessioni di rete fra servizi diversi, prevedendo la possibilità, quando necessario, di orientare l’utente anche ad altri Servizi del territorio, sanitari, sociali o del volontariato".

"Si tratta - osserva il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini - dell'ennesima conferma non solo della qualità ma anche dell'innovatività del progetto della Casa della Salute di Forlimpopoli nel suo complesso, che si dimostra capace ancora un volta di integrarsi con efficacia non solo nella rete dei servizi dell'azienda sanitaria locale ma anche in quella del sistema dei servizi sociali e del mondo del volontariato della nostra città, mirando sempre al benessere dei cittadini in tutti i suoi aspetti ed in particolar modo nei momenti di difficoltà".