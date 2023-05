Forlimpopoli, aperti centri di raccolta per viveri e prodotti di igiene e per indumenti

Forlimpopoli attiva per l'emergenza alluvione. Per la donazione di beni per alluvionati diversi enti hanno attivato centri di raccolta. E' possibile donare vestiti al "Mercatino L’occasione della Caritas Gino Bertoni" in via Sendi 38. Il mercatino è aperto nelle mattine di lunedì, martedi e mercoledì. Gli abiti donati saranno consegnati alle persone alluvionate finche ci sarà necessità successivamente rimarranno nel mercatino per i poveri di Forlimpopoli.

I punti di raccolta per i viveri e prodotti di igiene personale sono due: uno nella sede della Protezione civile di Forlimpopoli di via Corallo e l’altro nella Parrocchia di San Giuseppe Operaio a San Pietro ai Prati, centro allestito in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Protezione civile. Il Comune di Forlimpopoli ringrazia "i cittadini e quanti anche da fuori hanno dato una mano in questi terribili giorni o hanno inviato viveri e indumenti".

L’amministrazione Comunale riattiva il conto corrente dedicato alle emergenze

L’Amministrazione comunale di Forlimpopoli ha riattivato il conto corrente dedicato alle emergenze. La raccolta dei fondi sarà destinata all’acquisto di beni e servizi di prima necessità per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’alluvione. Tutti possono contribuire con una donazione: il numero Iban è IT41S0627067790CC290251520. L’Amministrazione comunica inoltre che chi vuole dare una mano come volontario può inviare whatsapp al numero 337 1195828 (telefono emergenze del Comune di Forlimpopoli) scrivendo nome cognome e numero di telefono. Riceverà informazioni e verrà indirizzato dove c’è necessità di aiuto.

Il Comune "ringrazia tutti coloro che stanno rispondendo all’emergenza con tanta generosità e solidarietà".