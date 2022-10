Forlimpopoli, aperti i termini per iscriversi agli Albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori

Chi fosse interessato a ricoprire l’incarico di Presidente di seggio elettorale nelle prossime consultazioni di voto ha tempo fino al 31 ottobre per fare domanda di iscrizione nell’apposito Albo. Per essere inseriti nell’albo bisogna aver meno di 70 anni, essere in possesso di un diploma di scuola superiore, e non appartenere a una serie di categorie professionali (forze armate, dipendenti di alcuni ministeri e segretari comunali).

L’avviso completo è pubblicato sul sito del Comune di Forlimpopoli insieme al modulo per la domanda e le istruzioni per l’invio. C’è tempo, invece, fino al 30 novembre per chi desidera iscriversi all’albo degli scrutatori. Anche in questo caso, l’avviso completo, il modulo di domanda e le istruzioni per la consegna si possono consultare sul sito del Comune di Forlimpopoli. Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale: 0543-749227