Forlimpopoli, aperti i termini per le domande di riduzione delle rette per la mensa e il trasporto scolastico

Sono aperti i termini per chiedere la riduzione o esenzione delle rette per i servizi di mensa e trasporto scolastico. Le domande vanno presentate entro il 15 settembre all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (via Bazzocchi 4, primo piano Casa della Salute). Le agevolazioni sono destinate alle famiglie con un Isee fino a 10.214,69 euro. Tre gli scaglioni previsti: con un Isee inferiore a 8.852,73 euro si ottiene una riduzione del 75%; con un Isee fra 8.852,73 e 9.533,71 euro la riduzione è pari al 50%; mentre con un Isee fra 9.533,71 e 10.214,69 euro la riduzione è del 25%. L’avviso integrale può essere consultato sul sito del Comune di Forlimpopoli https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8015