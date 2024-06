Forlimpopoli, aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale per il rilascio delle tessere elettorali

In occasione delle elezioni europee ed amministrativedell’8 e 9 giugno, l’Ufficio Elettorale del Comune di Forlimpopoli garantirà aperture straordinarie per agevolare il rilascio delle tessere elettorali (indispensabili per votare). Chi avesse esaurito gli spazi sulla propria tessera, oppure l’avesse smarrita o deteriorata, potrà chiederne una nuova o un duplicato, rivolgendosi all’Ufficio Elettorale anche nelle giornate di venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18, sabato 8 giugno dalle ore 9 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. A causa degli adempimenti elettorali, lunedì 10 giugno l'ufficio Anagrafe resterà chiuso al pubblico. Sarà garantito il servizio dello Stato Civile per le denunce di nascita e di morte dalle ore 13.00 alle ore 15.00, contattando il numero 0543/749227.