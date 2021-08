Forlimpopoli, avviso pubblico per dare in gestione tre impianti per 165mila euro

L'Amministrazione Comunale di Forlimpopoli ha indetto una selezione per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi “G. Filippi” , “Fabio Colli” e “Sant'Andrea” per un periodo di 4 anni con possibilitá di rinnovo per ulteriori anni 4. La procedura seguita è quella dell’evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore stimato dell'affidamento è di 165.000 euro (oltre IVA) sulla base dei dati storici relativi agli introiti nell'ambito delle gestioni degli impianti in oggetto. Il Comune si impegna a versare annualmente un corrispettivo in conto esercizio per l'esecuzione del servizio pari 23.000 euro (IVA compresa). Tale importo è a base d'asta ed è soggetto a ribasso da parte dei concorrenti in sede di presentazione dell'offerta.

Possono partecipare al bando le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive del Coni, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. L'offerta deve essere presentata entro le ore 12 del 10 settembre 2021. La selezione mira a individuare un soggetto in grado di garantire sia un utilizzo ottimale dell’impianto sotto il profilo sportivo, teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile, sia una gestione sostenibile e corretta che assicuri il necessario equilibrio economico finanziario.

I soggetti interessati hanno l'obbligo, per partecipare alla gara per l'affidamento in oggetto, di effettuare un sopralluogo presso gli impianti. La richiesta deve essere inoltrata, almeno 7 giorni prima della data in cui si richiede il sopralluogo all’indirizzo di posta elettronica: culturasport@comune.forlimpopoli.fc.it. Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Forlimpopoli: nell'home page è indicato il link da cui poter scaricare tutta la documentazione necessaria per la partecipazione. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, inviare una e-mail al Servizio Sport all’indirizzo: culturasport@comune.forlimpopoli.fc.it