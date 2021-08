Forlimpopoli, bando per la gestione dell'ex bocciofila: bar-ristorante e campetti

L'amministrazione comunale di Forlimpopoli ha aperto un bando per l'affidamento di tre anni (con possibilità di rinnovo per altri tre) dell'"ex-Bocciofila" comprensivo di bar-ristorante, campo da calcio in erba sintetica, campo da basket ed ulteriori pertinenze. Si tratta di un “servizio a rilevanza economica” affidato in “concessione”, quindi la remunerazione sarà costituita dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, accompagnato dal prezzo delle tariffe applicate per gli impianti sportivi e dagli incassi dell’esercizio pubblico di ristorante-bar.

"La selezione - spiega l'amministrazione comunale - verrà effettuata in base alla presentazione dell'offerta qualitativa tecnica e economica e si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il canone annuale a base di gara è di 24mila euro oltre Iva (se dovuta) con ammissione solo di offerte in rialzo. La selezione mira a individuare un soggetto in grado di garantire il triplice obiettivo di gestire l'attività di ristorazione, utilizzare in maniera ottimale l’impianto sotto il profilo sportivo, e mantenere il complesso al massimo della funzionalità".

La richiesta per il necessario sopralluogo agli impianti deve essere inoltrata, almeno 7 giorni prima della data in cui si richiede lo stesso, al Settore IV – Scuola. Cultura, Servizi Sociali e Sport – Ufficio Cultura e Sport all’indirizzo di posta elettronica: culturasport@comune.forlimpopoli.fc.it. L'offerta dovrà poi essere presentata entro le 12 del 15 settembre. Copia dell’avviso integrale del bando con i rispettivi allegati è disponibile sul sito del Comune di Forlimpopoli all’indirizzo: https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7564