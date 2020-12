Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola: novità in arrivo per le linee 121 e 122

Con l’avvio del nuovo anno l’Agenzia della Mobilità Romagnola ha definito delle modifiche all’organizzazione di alcune linee del bacino di Forlì-Cesena. A partire da sabato 2 gennaio sulle Linee 121 Forlimpopoli – Bertinoro e Forlimpopoli - S. Maria Nuova e 122 Forlimpopoli – Fratta Terme – Meldola, svolte dal vettore Gualtieri Autoservizi, entrerà in vigore il nuovo servizio feriale, con orari consultabili sul sito www.startormagna.it e nei quadri orari alle fermate.

Da giovedì 7 gennaio, nei giorni feriali scolastici, sarà inoltre attivo un nuovo collegamento pomeridiano che interessa la porzione alta del Comune di Bertinoro, in particolare le frazioni di Polenta e Collinello. Si tratta della linea 134 da Polenta per Bertinoro Centro delle 14:05, con coincidenza con la linea 121 per Forlimpopoli, e della linea 121 da Forlimpopoli per Polenta delle 18:48 e relativo rientro (nei giorni di servizio non scolastico tale corsa sarà limitata a Bertinoro e relativo rientro per Forlimpopoli).

Per i cittadini di Bertinoro, Fratta Terme e S. Maria Nuova si aggiunge infine un’altra importante novità: a partire da domenica 10 gennaio, nei giorni festivi, sarà attivo anche il nuovo servizio festivo delle linee 121 e 122 che garantirà il collegamento con Forlimpopoli.