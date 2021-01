"Forlimpopoli brilla": il sindaco Garavini premia su Facebook le luminarie di Natale più belle

Si terrà onlien, con una diretta Facebook sul canale istituzionale dell'Amministrazione comunale, la premiazione della seconda edizione del concorso "Forlimpopoli Brilla", finalizzato a dare un riconoscimento alle luminarie natalizie più belle allestite nella città artusiana sia da parte dei cittadini nelle loro case private sia da parte degli esercenti nei loro negozi. Ad assegnare i premi sabato alle 16 sarà il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini insieme a Mirco Campi dell'Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese.

Per l'occasione Garavini e Campi ringrazieranno non solo gli esercenti che hanno messo a disposizione i premi per il concorso (il ristorante "Anna", il centro commerciale "Bennet", il negozio di abbigliamento "Berta & Rita" e "Lacchini Arredamenti"), ma anche tutti i cittadini, volontari, esercenti, imprese ed associazioni che hanno contribuito con il loro impegno a rendere più luminoso il Natale attraverso le tante iniziative messe in campo quest'anno, dalle luminarie agli abeti lungo le vie, dalle proiezioni ai presepi.