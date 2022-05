Forlimpopoli, bus gratis fino a fine agosto: il Comune offre la gratuità per l'Estate Card

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Forlimpopoli offre la gratuità per l’Estate Card assicurando così ai giovani forlimpopolesi in possesso di un abbonamento annuale Start Romagna di poter continuare a viaggiare gratis in bus su tutte le linee di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna fino al 31 agosto.

Per richiedere Estate Card sarà sufficiente recarsi, entro il 30 giugno, al Punto Bus di Forlì in Via Volta con il proprio abbonamento. "Riproponendo questa iniziativa - sottolineano il sindaco Milena Garavini e l’assessore all’Ambiente GianMatteo Peperoni - vogliamo ribadire la nostra attenzione verso il tema della mobilità sostenibile e verso le esigenze di spostamento in sicurezza dei più giovani".