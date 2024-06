Da Forlimpopoli a Capo Nord in Vespa in 15 giorni. "Ho viaggiato al fianco dei delfini e ho schivato le renne"

“Ho viaggiato a fianco dei delfini e sono dovuto stare attento alle renne, ma ora lo posso dire: sono arrivato a Capo Nord”. È raggiante Marco Bronzetti, pensionato 61enne di Forlimpopoli, che ha realizzato il suo sogno: andare a Capo Nord da Forlimpopoli a bordo di una Vespa P200 del 1981. Un viaggio durato quindici giorni iniziato martedì 28 maggio che lo ha portato l'altra sera, martedì, nel punto più a nord d’Europa.

“È difficile spiegare le sensazioni che ho provato quando ho percorso l’ultimo tratto di strada per raggiungere il Globo di Capo Nord – spiega Bronzetti -, la famosa scultura che rappresenta un mappamondo. Una emozione unica”.

Che clima ha trovato a quasi 4000 chilometri da casa?

“Nell’ultimo tratto di strada non ho avuto freddo mentre guidavo, perché avevo calzini e guanti speciali che si riscaldavano a batteria ed ero vestito bene. I gradi erano invece 5, ovviamente percepiti in maniera molto differente rispetto all’Italia: era obiettivamente freddo”.

Ci racconti come ha vissuto l’ultimo tratto di strada da Honningsvag a Capo Nord?

“Quei 34 chilometri non li dimenticherò mai. Ho raggiunto mercoledì sera il campeggio di Honningsvag alle 18 e mi sono dovuto fermare a causa della pioggia che non mi permetteva di vedere bene la strada. Il giorno successivo mi sono alzato alle 6 facendo colazione con tre moka di caffè e qualche biscotto comprato sul posto, perché avevo bisogno di energie. Senza bagagli sono partito a bordo della Vespa e ho percorso una strada lunghissima che costeggiava un fiordo. Ad un certo punto dal mare, che era alla mia destra, sono spuntati alcuni delfini che mi hanno accompagnato per almeno un chilometro e mezzo. È stato stupendo e non mi sono voluto fermare per vivere in pieno quel momento”.

I delfini non sono stati però gli unici animali in cui si è imbattuto…

“Ci sono state anche le renne, che erano in mezzo alla strada e dovevo stare attento a schivarle perché attraversavano con la nebbia e non si vedevano. Ho acceso anche la freccia sinistra della Vespa per farmi vedere meglio da loro e dalle auto, perché non era semplice seguire la strada, ma mi sono state d’aiuto le linee bianche che la delimitavano. Alla fine sono arrivato al Globo con la nebbia tutto intorno e soprattutto con grande orgoglio”.

Cosa ha fatto appena è entrato a Capo Nord?

“Mi sono diretto verso il Globo e sono stato avvicinato da tantissime persone che hanno voluto fare una foto con la Vespa. In effetti non capita tutti i giorni di vedere una persona arrivarci con quel mezzo… Poi ho guardato il panorama anche se purtroppo c’era davvero tanta nebbia”.

A chi dedica questa impresa?

“Alla VB dell’ITC Carlo Matteucci di Forlì con i miei compagni di classe dell’annata scolastica 1980/81: mi hanno consegnato un biglietto che mi sono portato in viaggio e che conservo con cura. Agli iscritti del Vespa Club Cesena 1950, ai miei familiari e agli amici. E poi anche a me stesso e alla mia Vespa. La Vespa l’ho chiamata Bianca, ed è una trentenne con tredici anni di esperienza, mentre io sono Bernie, un trentenne che ha 31 anni d’esperienza. È più poetico definirci così che dire che abbiamo 43 e 61 anni!”

Tornando al viaggio, ha rispettato i tempi stabiliti?

“Sì, ma non era una priorità. Il giorno più lungo è stato quello in cui raggiunto Bodo per il cambio gomme previsto: avendo un appuntamento fissato da tempo non potevo arrivare tardi e ho percorso 650 km in 12 ore”.

E adesso si torna a casa.

“Passerò da Rovaniemi e dall’altra parte del Circolo Polare Artico poi attraverserò Svezia, Germania e Austria: in meno di venti giorni sarò a Forlimpopoli. Non sono voluto rientrare passando dalle Repubbliche Baltiche, perché le voglio visitare con calma in un altro viaggio in Vespa”.