Forlimpopoli celebra il 2 giugno. Dal sindaco un appello a esporre il tricolore nelle case

A Forlimpopoli le celebrazioni per la Festa della Repubblica avranno un’anteprima martedì, quando alle 21, nella Sala del Consiglio si terrà la presentazione del libro “Iris Versari Una biografia partigiana” di Sandra Bellini (edizioni Ponte Vecchio). L’incontro, organizzato dall'Anpi Forlimpopoli, vedrà la partecipazione dell’autrice che con questo libro, frutto di ricerche d’archivio, e interviste a testimoni dell’epoca, restituisce un ritratto a tutto tondo di Iris Versari.

Due gli appuntamenti in programma per giovedì. Alle 9,15, in piazza Garibaldi si terrà la cerimonia dell’alzabandiera nella Rocca. In apertura i saluti della Sindaca Milena Garavini e di Aride Poletti, presidente della Sezione ‘Corrado Matteucci’ dell’Associazione Mazziniana Italiana (Ami). A seguire l’intervento di Michele Bertaccini dell’Ami - Sez. ‘Giordano Bruno’. Fra un intervento e l’altro sono previsti alcuni brevi intermezzi musicali eseguiti al violino da Michela Solazzo.

“Celebrare la Festa della Repubblica – sottolinea il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini - non significa solo ricordare l’esito del referendum del 2 giugno 1946. Festeggiando la nascita della Repubblica festeggiamo i valori democratici a cui si ispira la nostra Costituzione, nella consapevolezza che tutti siamo chiamati, ogni giorno, a riaffermarli. Per questo invitiamo tutti i cittadini a testimoniare la loro partecipazione esponendo il Tricolore".

In serata, a partire dalle 21,30 all’Arena Teatro Verdi (piazza Fratti) andrà in scena “C’era una volta l’Italia” spettacolo musicale di e con Gabriele Graziani, che attraversa la storia dell'Italia dagli anni '20 agli anni '40 sul filo della musica. L’appuntamento fa parte della stagione teatrale di Forlimpopoli. Ingresso a pagamento. Le iniziative per la Festa della Repubblica sono promosse dal Comune di Forlimpopoli con il Comitato per la Difesa e la Divulgazione dei Valori della Resistenza e il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli, in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana – sezioni ‘Corrado Matteucci’ e ‘Giordano Bruno’, il Gruppo Alpini di Forlimpopoli e l’Anpi di Forlimpopoli