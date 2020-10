Forlimpopoli celebra il 76esimo anniversario della Liberazione

Forlimpopoli festeggia domenica il 76° anniversario della Liberazione. La celebrazione prevede la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dei caduti per la Resistenza alla presenza delle autorità cittadine guidate dal sindaco Milena Garavini. L'ingresso è contingentato e la partecipazione è consentita nel massimo rispetto delle normative vigenti anti-covid, ovvero con il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso della mascherina. I cittadini sono altresì invitati ad esporre il tricolore per prendere parte anche da casa alla celebrazione. La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune di Forlimpoopoli.

