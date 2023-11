Forlimpopoli celebra la Giornata dell’Unità Nazionale: cittadini invitati ad esporre il tricolore

Sabato Forlimpopoli celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e il 105° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, rendendo omaggio ai caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia. Il programma delle celebrazioni prevede, alle 9, la deposizione di una corona di alloro alla Lapide dei Caduti in piazza Garibaldi, accompagnata dai saluti istituzionali. Alle 9.45 ci si sposterà nel Cimitero comunale (via Venticinque ottobre), dove sarà deposta un’altra corona d’alloro presso la lapide commemorativa dei Caduti della Grande Guerra.

Le iniziative sono promosse dal Comune di Forlimpopoli con il Comitato per la Difesa e la Divulgazione dei Valori della Resistenza “Dare futuro alla memoria” e il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, e con la collaborazione di Anpi - sezione di Forlimpopoli, Associazione Mazziniana Italiana – Sezione “Corrado Matteucci” di Forlimpopoli e dal Gruppo Alpini di Forlimpopoli. I cittadini sono invitati a partecipare e a onorare la ricorrenza esponendo la bandiera italiana.