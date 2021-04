Forlimpopoli celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa: la torre civica si illumina di rosso

Forlimpopoli celebra la Croce Rossa. Il sindaco Milena Garavini riceverà sabato dalla presidente del Comitato cittadino Debora Luongo la bandiera della Croce Rossa che sarà esposta, da domenica e sino al 9 maggio, sui torrioni della Rocca Ordelaffa per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa che si terrà il prossimo 8 maggio. Contestualmente la stessa sera dell’8 maggio la torre civica di piazza Garibaldi s’illuminerà di rosso per testimoniare anche con la luce la vicinanza e la gratitudine della città nei confronti della Croce Rossa non solo per la sua attività sul piano nazionale e internazionale ma anche per il suo costante impegno in tutti i progetti solidaristici portati avanti in città.