Forlimpopoli celebra online il Primo Maggio col mondo dell'arte e della musica

Anche quest’anno, pur nel rispetto delle norme anti-covid che vietano le manifestazioni in presenza, il comune di Forlimpopoli non mancherà di celebrare la Festa del Lavoro coinvolgendo sia il mondo del lavoro attraverso le rappresentanze sindacali, sia il mondo dell’arte ed in particolare della musica com’è tradizione per la Festa del I maggio.

Sabato mattina, quindi, a partire dalle 10, sarà possibile seguire in diretta facebook dalla pagine del Comune gli interventi dai torrioni della Rocca Ordella del sindaco Milena Garavini di Carlo Rondoni dell’Associazione Barcobaleno e di Riccardo Zoli a nome dei sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil. I loro interventi saranno introdotti e intervallati da quelli, in musica, di Filippo Lucchi e Andrea Gigi Branchetti della Scuola di Musica Popolare.

“Il lavoro - dichiara il primo cittadino - è una colonna fondamentale per il nostro Paese. Lo è in tempi di pace ma ancora di più in tempi come quelli che stiamo vivendo. Il Comune di Forlimpopoli ha chiaro il valore del lavoro e sta facendo tutto ciò che può per sostenere sia il lavoro che i lavoratori nelle recenti difficoltà”. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid, in forma statica e non aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Forlimpopoli Facebook.com/ComunediForlimpopoli