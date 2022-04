Forlimpopoli, centri estivi: aperto il bando per l'assegnazione del "Pala Picci" e "Pala Vending"

Scadono il 2 maggio i termini per presentare la richiesta di utilizzo dei Palazzetti Comunali “Picci” e “Vending” di Forlimpopoli da parte di società o associazioni sportive che intendano realizzare attività educative nel corso dell’estate, inclusi i centri estivi. Le domande, da presentare all’Ufficio Sport secondo il modello disponibile sul sito web del Comune, dovranno indicare la struttura che si intende utilizzare ed in che periodo, e, soprattutto, una relazione sull’attività che ci si propone di svolgere nella struttura, compreso il progetto educativo contenente l’indicazione dei soggetti destinatari delle attività, la tipologia di attività previste, il personale impiegato nello svolgimento delle attività e il piano tariffario destinato all’utenza.

Analizzando la documentazione di cui sopra, il Responsabile del settore assegnerà gli spazi cercando di soddisfare il maggior numero possibile di richieste al fine di diversificare l’offerta per il territorio. Saranno inoltre rispettati i seguenti criteri di priorità: associazioni iscritte all’albo delle associazioni del Comune di Forlimpopoli, esperienza nell'organizzazione di attività educative destinate ai ragazzi, diversificazione dell'offerta proposta e prezzo per le famiglie (in relazione all’offerta proposta). Sulla base delle domande pervenute ed in relazione alle disposizioni di contrasto all’emergenza Covid-19 saranno definite le modalità organizzative in merito a fasce orarie di utilizzo e fruibilità di spazi e locali. Per ogni altra informazione e chiarimento ci si può rivolgere all’Ufficio Cultura e Sport: tel. 0543 749237 culturasport@comune.forlimpopoli.fc.it