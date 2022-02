Forlimpopoli, centro storico più sicuro: dalla Regione 68mila euro per videosorveglianza e illuminazione

Arriva dalla Regione Emilia Romagna un contributo al Comune di Forlimpopoli per il progetto di "Riqualificazione urbana e prevenzione integrata delle aree del territorio comunale relative al centro storico ed aree limitrofe". Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto per migliorare la vivibilità e la sicurezza del centro storico artusiano, con una specifica attenzione a piazza Garibaldi, piazza Fratti, piazza Pompilio, piazza Triste e piazza Paolucci. In particolare, è programmato un intervento di prevenzione ambientale fondato sull’implementazione del locale sistema di videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Il tutto sarà accompagnato da un ampio intervento di educazione di strada, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il costo totale del progetto è di 85mila euro e la Regione assicura un contributo di 68.000 euro.

"Seppur i numeri del ministero dell’Interno registrino un calo costante, negli anni, di fenomeni criminosi sul nostro territorio, non sottovalutiamo né minimizziamo problemi e criticità presenti, insieme alla percezione di insicurezza dei cittadini - sottolinea il presidente Stefano Bonaccini -. Questo ci spinge ad andare avanti nei percorsi intrapresi con gli enti locali. Il nostro impegno è lavorare sulla prevenzione e promuovere lo sviluppo della qualità di vita all’interno delle comunità, sostenendo progetti promossi e realizzati dai territori. Questa Regione vuole essere parte attiva nelle politiche per la sicurezza urbana, affiancando il lavoro portato avanti quotidianamente da istituzioni, magistratura e forze dell’ordine, cui va il nostro ringraziamento e tutta la collaborazione possibile".