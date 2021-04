Forlimpopoli cerca un responsabile per il settore cultura, servizi sociali, scuola e sport

L’incarico ha natura direzionale e di alta specializzazione e al candidato prescelto verrà affidato l’incarico per tre anni, rinnovabili fino e non oltre la durata dell’attuale mandato del sindaco

L’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli ha attivato un avviso pubblico di selezione comparativa per la costituzione di un rapporto a tempo pieno e determinato nel profilo di “Istruttore direttivo culturale categoria D” a cui conferire l’incarico di responsabile del settore cultura servii sociali scuola sport ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del decreto legge 267/2000.



L’incarico ha natura direzionale e di alta specializzazione e al candidato prescelto verrà affidato l’incarico per tre anni, rinnovabili fino e non oltre la durata dell’attuale mandato del sindaco. Le domande vanno presentate entro lunedì 26 aprile alle 12 seguendo le modalità ed utilizzando la modulistica presenti nell’avviso pubblico scaricabile dal sito del comune, alla sezione “Notizie”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/upload/forlimpopoli_ecm10/gestionedocumentale/avviso110istruttoreculturalescadenza26aprile2021_784_11935.pdf.