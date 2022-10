Forlimpopoli, come rinascerà l'area Ex Orbat: i cittadini potranno presentare eventuali osservazioni

C’è tempo fino al 31 ottobre per prendere visione della proposta di accordo operativo per la trasformazione dell’area ex Orbat e per presentare eventuali osservazioni. In quella data, infatti, scadranno i 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione), avvenuta il 31 agosto scorso. Per maggiori informazioni e approfondimenti al riguardo, si può inviare una mail all'ufficio Urbanistica/Edilizia: urbanistica@comune.forlimpopoli.fc.it.

Il progetto di riqualificazione urbana per l’ambito Ex Orbat si articola in tre sub-comparti e prevede, oltre ad una quota di edilizia residenziale privata e social housing, varie altri interventi: un Campus studentesco, una Residenza Sanitaria Assistenziale – Rsa, una struttura alberghiera. Inoltre è prevista la cessione all’Amministrazione comunale di 30mila metri quadrati per la futura realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero Artusi.

Gli edifici previsti saranno inseriti all’interno di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili e di spazi verdi che fanno assumere all’intervento una vera e propria dimensione urbana. A completare il quadro anche due aree da destinare alla sosta, che si potranno configurare come poli di “parcheggio interscambio” per la mobilità sostenibile.

I materiali relativi all’accordo operativo sono pubblicati sul sito del Comune di Forlimpopoli a questo link https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=16379&idCat=17167&ID=28814&TipoElemento=pagina