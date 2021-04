Forlimpopoli, completato il primo ciclo di vaccinazione al personale scolastico

E' stata completata, sempre in questi giorni, la prima vaccinazione del personale scolastico avviata già in precedenza

Anche a Forlimpopoli la campagna vaccinale ha conosciuto una forte e positiva accelerazione. Grazie anche all'impegno dei medici di medicina generale e ai volontari della Protezione Civile di Forlimpopoli che li hanno assistiti nela Casa della Salute, in cinque giorni sono state vaccinate 342 persone e, soprattutto, è stata completata, sempre in questi giorni, la prima vaccinazione del personale scolastico avviata già in precedenza.

"Si tratta di un risultato importante in vista della riapertura delle scuole fino alla prima media del 7 aprile", evidenzia l'amministrazione comunale di Forlimpopoli, che ringrazia "tutti coloro che sono impegnati in questo fondamentale sforzo per tornare alla vita di comunità e invita nuovamente tutti i cittadini a guardare con fiducia alle strutture sanitarie ed al personale medico seguendone le indicazioni e i consigli".