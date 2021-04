Forlimpopoli, Comune e Regione riconoscono alla piscina un ristoro di 13mila euro

Prosegue l’impegno dell'amministrazione comunale di Forlimpopoli a sostegno delle associazioni del mondo dello sport e di tutti coloro che desiderano praticarlo. Oltre alle aree verdi messe gratuitamente a disposizione delle associazioni sportive già dalla scorsa settimana, l'amministrazione comunale ha infatti riconosciuto ai gestori della piscina comunale un ristoro pari a 13mila euro, grazie alla partecipazione ad un bando regionale ad hoc.

"Si tratta di un contributo importante - dichiarano il sindaco Milena Garavini e l'assessore allo sport Adriano Bonetti – non solo per l’importo in sé ma anche come testimonianza dell’attenzione che la Regione – che ringraziamo – riserva all'amministrazione comunale per l'impegno che pone nella promozione dello sport al fianco delle nostre realtà sportive. Del pari desideriamo ringraziare la società che gestisce la piscina per gli sforzi che è stata chiamata a fare in questa difficile fase e per quelli che metterà in campo nei mesi della ripartenza perchè la nostra piscina comunale possa tornare presto ad essere un punto di riferimento e di incontro per tutti i cittadini".