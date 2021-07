Forlimpopoli, consegnati in Piazza Fratti i diplomi agli studenti delle medie

Giovedì gli studenti che hanno conseguito il diploma di terza media alla scuola Marinelli di Forlimpopoli hanno ricevuto l’attestato dalle mani del sindaco Milena Garavini e del vicesindaco con delega alla scuola Sara Pignatari in un’apposita cerimonia in piazza Fratti che ha visto anche il coinvolgimento, oltre che della direzione scolastica, di alcuni campioni dello sport della città artusiana, come Sofia Zanotti (atletica), Matteo Diessa (taekwondo), Loris Cappanna (triathlon), Raffaele Matulli (presidente dell’associazione ‘Arcobaleno i colori del movimento’) ed alcuni cestiti della società Baskers.

La manifestazione ha voluto offrire da una parte la possibilità ai ragazzi di vedersi un’ultima volta di persona prima delle vacanze estive, visti anche i ripetuti momenti di chiusura delle scuole e di quarantene delle singole classi che si sono trovati a vivere nel corso dell’anno, e rappresenta dall’altra l’occasione per augurare loro buona fortuna per i percorsi formativi che si apprestano ad intraprendere molto spesso – e per la prima volta – al di fuori del territorio comunale. "Anche questo è stato un anno complesso per i nostri studenti – hanno ricordato sindaco e vicesindaco – e vogliamo approfittare di questo momento per ringraziarli per la forza con cui l’anno affrontato e per augurargli anni più sereni e altrettanto proficui nelle nuove scuole che li attendono a settembre".